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منصة إعلامية إسرائيلية: تشويش يطال نظام تحديد المواقع "GPS" في أنحاء إسرائيل

Lebanon 24
19-09-2024 | 17:41
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