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"وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي: لا توجد صفقة وشيكة بشأن #غزة ومن غير المؤكد أن يتم ذلك على الإطلاق

Lebanon 24
19-09-2024 | 18:22
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