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الجيش الإسرائيلي: إلغاء تعليمات البقاء قرب الملاجئ لسكان مناطق حدودية في الشمال بعد تقييم أمني
Lebanon 24
19-09-2024
|
23:50
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