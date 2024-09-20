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الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات شملت الهجوم على نحو 100 منصة وبنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان

Lebanon 24
20-09-2024 | 00:20
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