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تايمز أوف إسرائيل: سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة قرب المطلة دون وقوع إصابات

Lebanon 24
20-09-2024 | 01:41
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