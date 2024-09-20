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رويترز نقلا عن مصدر أمني لبناني: الموساد زرع المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز بيجر تايواني الصنع

Lebanon 24
20-09-2024 | 04:18
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