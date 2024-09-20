Advertisement

أخبار عاجلة

العدوّ الإسرائيلي استهدف بلدات الطيبة والعديسة وميس الجبل ويارون

Lebanon 24
20-09-2024 | 05:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدفعية العدوّ الإسرائيلي استهدفت اطراف بلدات شمع والجبين وياطر و عيتا الشعب
lebanon 24
20/09/2024 15:02:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مباني عسكرية لحزب الله في شيحين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفركلا جنوب لبنان
lebanon 24
20/09/2024 15:02:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الغارات طالت منطقتي بعلبك والهرمل و7 مناطق في جنوب لبنان هي الصرفند وشيحين وكفركلا والطيبة وميس الجبل وعيترون والجبين
lebanon 24
20/09/2024 15:02:47 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات مكثفة... إليكم البلدات الجنوبيّة التي استهدفها العدوّ الإسرائيليّ
lebanon 24
20/09/2024 15:02:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:57 | 2024-09-20
07:52 | 2024-09-20
07:22 | 2024-09-20
07:08 | 2024-09-20
07:05 | 2024-09-20
07:04 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24