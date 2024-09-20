الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود على واجهة الحدود الغربية في المنطقة العسكرية الجنوبية (سكاي نيوز عربية)

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