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إطلاق صواريخ على صفد والجليل الأعلى والجولان المحتل شمالي إسرائيل (العربية)

Lebanon 24
20-09-2024 | 06:06
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