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القناة 12 الإسرائيلية: 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع في صفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من لبنان

Lebanon 24
20-09-2024 | 07:02
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