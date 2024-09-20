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رويترز نقلاً عن مصدرين أمنيين: حزب الله وزع أجهزة البيجر بعد فحصها قبل ساعات من وقوع الانفجارات (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
20-09-2024 | 08:15
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