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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله في عيترون وكفر كلا وميس الجبل والطيبة والعديسة جنوبي لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
20-09-2024 | 08:32
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