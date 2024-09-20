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القناة 12 عن الرئيس الإسرائيلي: ما زلنا لا نريد حربا حتى الآن ولكننا نريد إعادة السكان إلى منازلهم (الجزيرة)

Lebanon 24
20-09-2024 | 08:33
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