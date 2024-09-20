Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية البريطانية: الوزير ديفيد لامي ترأس اجتماعا أمنيا طارئا بشأن لبنان (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
20-09-2024 | 09:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية: عمان تستضيف غدا الأربعاء اجتماعا تنسيقيا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب في غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/09/2024 20:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بشأن نقل صواريخ باليستية إلى روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/09/2024 20:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية البريطانية: الوزير ديفيد لامي اتصل برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وأبلغه قلقه إزاء تصعيد التوترات في جنوب لبنان ورحب ببيان حكومة لبنان الداعي لوقف العنف ​ ​
lebanon 24
20/09/2024 20:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدين تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/09/2024 20:51:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:33 | 2024-09-20
13:31 | 2024-09-20
13:25 | 2024-09-20
13:19 | 2024-09-20
13:16 | 2024-09-20
13:14 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24