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مكاري: ميقاتي قال إنّنا نتابع مناقشة بنود مشروع الموازنة ونؤكد أنّ الواجب الوطني من ركائز ثبات الدولة

Lebanon 24
20-09-2024 | 09:51
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ميقاتي: اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب
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فارس الجميّل: هذا التصعيد الاعلامي ضد جلسة مجلس الوزراء مستغرب فالحكومة دعت الى جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة الذي يلحظ كل الملفات الاولية ولعل ابرزها الحقوق المشروعة لكل المتقاعدين العسكريين والعاملين في القطاع العام
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20/09/2024 20:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحنُ مصرّون على وقف الحرب ونؤكد موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 و تنفيذ كامل بنوده لأنه المدخل إلى أي حل
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20/09/2024 20:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام زياد مكاري من السرايا: ميقاتي طلب من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بأن يلقي كلمة لبنان في الجمعية العمومية ومجلس الأمن لكن بسبب الاحداث الأخيرة التي حصلت طلبت بأن أذهب عوضا عنه للتكلم عن الاعتداءات الإسرائيلية
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20/09/2024 20:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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