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مسؤول في البنتاغون للحرة: لا تغيير في تموضع القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن

Lebanon 24
20-09-2024 | 11:07
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