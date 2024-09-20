Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع التيار الكهربائي منذ ساعتين عن مستوطنة اييلت هشاحر في الجليل

Lebanon 24
20-09-2024 | 11:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات "آيلت هشاحر" و"يفتاح" في الجليل الأعلى
lebanon 24
20/09/2024 23:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة يفتاح في الجليل الأعلى
lebanon 24
20/09/2024 23:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: 4 طواقم إطفاء تعمل منذ أكثر من ساعتين على إخماد حرائق اندلعت إثر القصف القادم من لبنان
lebanon 24
20/09/2024 23:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل و11 مصابا على الأقل في قصف بالصواريخ والمسيرات على مناطق بالجليل
lebanon 24
20/09/2024 23:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:52 | 2024-09-20
16:51 | 2024-09-20
16:49 | 2024-09-20
16:45 | 2024-09-20
16:44 | 2024-09-20
16:43 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24