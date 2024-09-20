رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام: ندين بشدة الغارة الإسرائيلية العدوانية على الضاحية الجنوبية لبيروت ونجدد وقوف اليمن إلى جانب لبنان ومقاومته الإسلامية الباسلة

Lebanon 24