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"سي إن إن" عن بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة: سنبلغ مجلس الأمن بإغلاق النافذة الدبلوماسية لحل الصراع مع لبنان

Lebanon 24
20-09-2024 | 13:16
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