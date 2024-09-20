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إسرائيل هيوم: نتنياهو سيختصر زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل ليوم واحد بسبب التصعيد على الحدود الشمالية

Lebanon 24
20-09-2024 | 13:57
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