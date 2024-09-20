Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول في البنتاغون للجزيرة: وزير الدفاع أوستن لم يكن على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية الأخيرة في لبنان

Lebanon 24
20-09-2024 | 15:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولون في البنتاغون: وزير الدفاع لويد أوستن تحدّث الثلاثاء مرتين مع نظيره الإسرائيلي
lebanon 24
21/09/2024 00:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام زياد مكاري من السرايا: ميقاتي طلب من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بأن يلقي كلمة لبنان في الجمعية العمومية ومجلس الأمن لكن بسبب الاحداث الأخيرة التي حصلت طلبت بأن أذهب عوضا عنه للتكلم عن الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
21/09/2024 00:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التايواني: لا يوجد تنسيق مسبق بين تايوان وإسرائيل بشأن تفجير آلاف أجهزة البيجر في لبنان
lebanon 24
21/09/2024 00:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين: تأخر إقالة وزير الدفاع غالانت بسبب تصاعد التوتر على جبهة لبنان
lebanon 24
21/09/2024 00:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:58 | 2024-09-20
16:57 | 2024-09-20
16:52 | 2024-09-20
16:51 | 2024-09-20
16:49 | 2024-09-20
16:45 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24