Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية التونسية: الاعتداء على بيروت هو تعد صارخ على سيادة لبنان وشعبه وخرق سافر لكافة المواثيق والقوانين الدولية (الميادين)

Lebanon 24
20-09-2024 | 15:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية التونسية: الاعتداء على بيروت هو فصل جديد من فصول الاعتداءات الارهابية المتواصلة ضد المدنيين الأبرياء (الميادين)
lebanon 24
21/09/2024 00:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية في حكومة صنعاء: هذا التصعيد الخطير انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة لبنان (الميادين)
lebanon 24
21/09/2024 00:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس تدين العدوان على الضاحية: تعدي صارخ على سيادة لبنان وشعبه
lebanon 24
21/09/2024 00:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال استقباله وزير الخارجية المصرية: لبنان يقدر الجهود الدولية والعربية التي تبذل من اجل وقف اطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان
lebanon 24
21/09/2024 00:00:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:58 | 2024-09-20
16:57 | 2024-09-20
16:52 | 2024-09-20
16:51 | 2024-09-20
16:49 | 2024-09-20
16:45 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24