Advertisement

أخبار عاجلة

التلغراف عن مصدر: الجيش البريطاني وضع في حالة تأهب لبدء عملية إجلاء طارئة مع وجود سفينتين في المنطقة

Lebanon 24
20-09-2024 | 15:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسبًا لهجوم من "حزب الله"
lebanon 24
21/09/2024 00:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش كان في حالة تأهب لأيام بعد مؤشرات على هجوم وشيك من حزب الله
lebanon 24
21/09/2024 00:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن حالة التأهب القصوى لرد حزب الله وإيران مستمرة (يديعوت أحرونوت)
lebanon 24
21/09/2024 00:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر مطلع: مصر وعدت بالتأكد من عدم وجود أنفاق تهريب من أراضيها إلى قطاع غزة
lebanon 24
21/09/2024 00:01:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:58 | 2024-09-20
16:57 | 2024-09-20
16:52 | 2024-09-20
16:51 | 2024-09-20
16:49 | 2024-09-20
16:45 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24