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المفوض الأممي لحقوق الإنسان: لا يمكن استهداف المسلحين إلا حين يشاركون في أعمال عنف مباشرة
Lebanon 24
20-09-2024
|
15:24
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