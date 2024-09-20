ممثلة دولة غيانا في الامم المتحدة: نطالب أن تتقيد كافة الاطراف بالقوانين والمواثيق الدولية وعلى جهات النفوذ أن تمارس اقصى درجات الضغط كي لا تتطور الأمور في لبنان

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