بو حبيب من مجلس الأمن: التفجير الالكتروني غير التقليدي يجب أن يخضع للقانون الدولي والإنساني وإسرائيل استهدفت آلاف الأجهزة بشكل وحشي وإرهابي إذ يصنّف الهجوم كجريمة حرب

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