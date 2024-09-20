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بو حبيب من مجلس الأمن: التفجير الالكتروني غير التقليدي يجب أن يخضع للقانون الدولي والإنساني وإسرائيل استهدفت آلاف الأجهزة بشكل وحشي وإرهابي إذ يصنّف الهجوم كجريمة حرب

Lebanon 24
20-09-2024 | 16:37
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