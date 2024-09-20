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بو حبيب من مجلس الأمن: إسرائيل خرقت بهجماتها المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واستهدفت المدنيين بشكل عشوائي

Lebanon 24
20-09-2024 | 16:39
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