بو حبيب من مجلس الأمن: ما يحصل قد يؤدي إلى حرب إقليمية طاحنة ونحن لسنا دعاة حرب ولتعلم إسرائيل أنّها مهما بلغت قوتها فإنها لن تعيد سكّانها إلى الشمال

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