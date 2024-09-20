بو حبيب من مجلس الأمن: لا مكان لإسرائيل في هذا الشرق إلا بالتصالح مع شعوبه وليس فقط مع حكامه من خلال إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة ودولتهم الموعودة

Lebanon 24