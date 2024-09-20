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المندوب الإيراني في مجلس الأمن: استهداف الآلاف في لبنان من قبل إسرائيل يعتبر من قبيل الأعمال الإرهابية

Lebanon 24
20-09-2024 | 16:58
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