المندوب الإيراني من مجلس الأمن: نؤكد تضامننا مع اللبنانيين بعد التفجيرات الأخيرة وإسرائيل استهدفت السفير الإيراني في لبنان علما أنه من العملاء الديبلوماسيين الذين يجب حمايتهم

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