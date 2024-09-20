Advertisement

أخبار عاجلة

المندوب الإسرائيلي خرج من جلسة مجلس الأمن وهدد بالحرب وهو أمر ممنوع في أروقة الأمم المتحدة وفق ميثاق المنظمة (الميادين)

Lebanon 24
20-09-2024 | 18:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ونطالب مجلس الأمن بإدانة إسرائيل
lebanon 24
21/09/2024 05:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة ملف المحتجزين في غزة
lebanon 24
21/09/2024 05:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مطلع لـmtv: جلسة مجلس الأمن تخللها عرض لتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أجراه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط
lebanon 24
21/09/2024 05:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في الرد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
21/09/2024 05:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:49 | 2024-09-20
18:47 | 2024-09-20
18:25 | 2024-09-20
18:23 | 2024-09-20
18:19 | 2024-09-20
18:18 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24