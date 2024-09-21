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نائب رئيس الأركان المسلحة الإيرانية: معاقبة إسرائيل على جدول أعمالنا وقادرون على إلحاق الهزيمة بالعدو
Lebanon 24
21-09-2024
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02:08
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