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صحيفة يسرائيل هيوم: إغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل أمام الطيران المدني بسبب التوترات مع لبنان

Lebanon 24
21-09-2024 | 03:56
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