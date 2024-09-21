Advertisement

أخبار عاجلة

قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: إسرائيل ترتكب مجازر بشكل متكرر في المنطقة وعمر هذا الكيان يتناقص يوما بعد يوم

Lebanon 24
21-09-2024 | 04:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: بحثت مع قائد القيادة المركزية الأميركية الوضع العملياتي في المنطقة ونعمل بشكل وثيق لردع التهديدات الإيرانية
lebanon 24
21/09/2024 16:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني: إسرائيل وراء الجماعات التي تنفذ عمليات وتستهدف مقار أمنية إيرانية (الجزيرة)
lebanon 24
21/09/2024 16:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي أبلغ رئيس هيئة الأركان نيته الاستقالة قريبًا لأسباب شخصية
lebanon 24
21/09/2024 16:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تايمز أوف إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يعلن أن قائد القوات البرية استقال من منصبه لأسباب شخصية (الجزيرة)
lebanon 24
21/09/2024 16:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:26 | 2024-09-21
09:22 | 2024-09-21
09:17 | 2024-09-21
09:06 | 2024-09-21
08:53 | 2024-09-21
08:49 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24