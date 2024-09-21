Advertisement

أخبار عاجلة

الوزير علي حمية من الضاحية الجنوبية: ما يحصل اليوم قصف لكل المعنى الانساني وما اقدم عليه العدو مجزرة حقيقية

Lebanon 24
21-09-2024 | 04:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوزير علي حمية: ما زال البحث جاريا عن 23 مفقودا جراء غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
lebanon 24
21/09/2024 16:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب من مجلس الأمن: يوم الثلاثاء الماضي نفذت إسرائيل هجوما الكترونيا استهدفت أجهزة "البيجرز" وفجّرت مئات الأجهزة اللاسلكية كما روعّت العاصمة بيروت بتحليق الطيران الحربي على علو منخفض ما أدى إلى حالات هلع بين السكان واليوم استهدفت الضاحية الجنوبية
lebanon 24
21/09/2024 16:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت ونعرب عن تضمننا المطلق مع لبنان شعباً وحكومة
lebanon 24
21/09/2024 16:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ونطالب مجلس الأمن بإدانة إسرائيل
lebanon 24
21/09/2024 16:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:26 | 2024-09-21
09:22 | 2024-09-21
09:17 | 2024-09-21
09:06 | 2024-09-21
08:53 | 2024-09-21
08:49 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24