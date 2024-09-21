Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: نثمن تضحيات مجاهدي المقاومة في لبنان ومواصلة إسنادهم لشعبنا الذي يباد على أيدي النازيين الجدد الصهاينة (الجزيرة)

Lebanon 24
21-09-2024 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي في رسالة تعزية إلى الأمين العام لحزب الله: النضال والمقاومة حتى تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال سيستمران بقوة أكثر وذلك بفضل تضحيات مجاهدي جبهة المقاومة في فلسطین ولبنان وعلى امتداد المنطقة
lebanon 24
21/09/2024 16:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ما تقوم به جبهات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق من إسناد حق أصيل لمقاومة أمتنا وشعوبها (الجزيرة)
lebanon 24
21/09/2024 16:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندين العدوان الإرهابي الذي شنته طائرات العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت (الجزيرة)
lebanon 24
21/09/2024 16:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي: ندين ونستنكر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين في لبنان ونقف إلى جانب إخواننا في حزب الله في مواجهة العدو
lebanon 24
21/09/2024 16:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:26 | 2024-09-21
09:22 | 2024-09-21
09:17 | 2024-09-21
09:06 | 2024-09-21
08:53 | 2024-09-21
08:49 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24