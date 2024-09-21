Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البثّ الإسرائيلية: إغلاق طرق ومحاور أمام حركة المرور في كاتسرين إثر أنباء عن سقوط صاروخ في محيط صفد

Lebanon 24
21-09-2024 | 07:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: سقوط أجزاء من صاروخ اعتراضي في محطة قطار "باتي موديعين" في وسط إسرائيل
lebanon 24
21/09/2024 16:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: إعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن أمام المسافرين بالاتجاهين مع استمرار إغلاقه أمام الحركة التجارية
lebanon 24
21/09/2024 16:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية: إعادة فتح معبر اللنبي أمام المسافرين واستمرار إغلاقه أمام الحركة التجارية (الجزيرة)
lebanon 24
21/09/2024 16:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: أنباء عن سقوط صاروخ بالقرب من مدرسة في كريات شمونة
lebanon 24
21/09/2024 16:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:34 | 2024-09-21
09:26 | 2024-09-21
09:22 | 2024-09-21
09:17 | 2024-09-21
09:06 | 2024-09-21
08:53 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24