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القناة 13 الإسرائيلية: اندلاع العديد من الحرائق في منطقة الجليل نتيجة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
21-09-2024 | 07:54
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