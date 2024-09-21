Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الأميركي: الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي سيناقشان ملفي أوكرانيا والصين (الشرق)

Lebanon 24
21-09-2024 | 09:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من مستشار الأمن القومي الأميركي ناقشا خلاله آخر تطورات الأوضاع في غزة
lebanon 24
21/09/2024 19:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأميركي أكد خلال لقاءه عائلات الرهائن التزام بايدن وإدارته العميق بإعادة الرهائن في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
21/09/2024 19:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي: ستواصل الولايات المتحدة العمل على حل دبلوماسي لإنهاء الهجمات تماما على الجبهة بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
21/09/2024 19:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: خطر التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل كبير
lebanon 24
21/09/2024 19:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:54 | 2024-09-21
11:51 | 2024-09-21
11:50 | 2024-09-21
11:48 | 2024-09-21
11:34 | 2024-09-21
11:31 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24