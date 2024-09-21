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الحكومة الألمانية حول تطورات لبنان: يجب أن يكون الحل الدبلوماسي ممكنا

Lebanon 24
21-09-2024 | 10:18
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