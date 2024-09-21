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وزير الدفاع الإسرائيلي: الهجوم الذي نفذه الجيش في الضاحية الجنوبية ببيروت أمس أصاب التسلسل القيادي لحزب الله

Lebanon 24
21-09-2024 | 12:54
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