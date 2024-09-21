Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأميركي جو بايدن في افتتاح قمة كواد: الصين تواصل انتهاج سلوك عدائي في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان

Lebanon 24
21-09-2024 | 16:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي سيناقشان ملفي أوكرانيا والصين (الشرق)
lebanon 24
22/09/2024 13:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام الاتفاقية بين بكين وواشنطن
lebanon 24
22/09/2024 13:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرا المخابرات الأميركية والبريطانية: إعادة تنظيم الجهازين للتكيف مع تنامي نفوذ الصين الذي يشكل "التحدي الاستخباراتي والجيوسياسي الرئيسي في القرن الحادي والعشرين"
lebanon 24
22/09/2024 13:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تقول إن مسؤولا بالجيش حذر مساعد بايدن من "التواطؤ العسكري" مع تايوان
lebanon 24
22/09/2024 13:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:23 | 2024-09-22
06:11 | 2024-09-22
05:45 | 2024-09-22
05:44 | 2024-09-22
05:43 | 2024-09-22
05:27 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24