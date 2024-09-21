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وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله هاجم حيفا بـ6 صواريخ من نوع فجر 330 ملم

Lebanon 24
21-09-2024 | 23:06
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