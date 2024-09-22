Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: الهدفان الجويان اللذان أطلقا من العراق الليلة الماضية هما صاروخا كروز

Lebanon 24
22-09-2024 | 00:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخي كروز أطلقا الليلة الماضية من العراق باتجاه جنوب الجولان
lebanon 24
22/09/2024 13:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن قائد منطقة إيالون في الشرطة الإسرائيلية: الشرطة متأكدة بنسبة 99% من أن الانفجار الذي أودى بحياة رجل في تل أبيب الليلة الماضية كان "محاولة لهجوم إرهابي"
lebanon 24
22/09/2024 13:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي بجروح خطيرة من جراء إطلاق حزب الله صاروخاً مضاداً للدروع على مستوطنة دان
lebanon 24
22/09/2024 13:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 15 صاروخا من لبنان على الجليل (الجزيرة)
lebanon 24
22/09/2024 13:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:23 | 2024-09-22
06:11 | 2024-09-22
05:45 | 2024-09-22
05:44 | 2024-09-22
05:43 | 2024-09-22
05:27 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24