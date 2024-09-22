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إذاعة الجيش الإسرائيلي: قرار إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله اتخذ بعد أن تقرر أن بث القناة يضر بأمن الدولة

Lebanon 24
22-09-2024 | 00:59
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