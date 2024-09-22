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الدفاع المدني بغزة: شهداء ومصابون إثر استهداف الاحتلال منزلا بمنطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة

Lebanon 24
22-09-2024 | 01:14
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