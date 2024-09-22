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وسائل إعلام إسرائيلية: عن مستشفى "رمبام" في حيفا: وصلت 5 إصابات من جراء القصف الصاروخي على شمالي حيفا

Lebanon 24
22-09-2024 | 02:03
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