Advertisement

أخبار عاجلة

سي إن إن: من المتوقع أن تؤدي كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى انسحاب كثير من الحاضرين

Lebanon 24
22-09-2024 | 02:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": نتنياهو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية أيلول المقبل
lebanon 24
22/09/2024 13:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعتزم إقالة غالانت قريبا وربما قبل مغادرته للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
22/09/2024 13:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/09/2024 13:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقتشي في رسالة تعزية لنصرالله: سأكون صوت الشعبين الفلسطيني واللبناني الباسل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
22/09/2024 13:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:11 | 2024-09-22
06:08 | 2024-09-22
05:45 | 2024-09-22
05:44 | 2024-09-22
05:43 | 2024-09-22
05:27 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24