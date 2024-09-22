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رشقة صواريخ من حزب الله تجاه جنوب الجولان المحتل

Lebanon 24
22-09-2024 | 03:04
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رشقة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل
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22/09/2024 13:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد دوي صفارات الإنذار في جنوب الجولان السوري المحتل ومناطق عدة بالجليل الأعلى إثر عمليات إطلاق الصواريخ
lebanon 24
22/09/2024 13:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: رشقة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى
lebanon 24
22/09/2024 13:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: بالنسبة للسلاح المستخدم تقرر أن يكون استهداف المواقع كلها في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل هي صواريخ الكاتيوشا وكان المقرر أن الأخوة يطلقوا 300 صاروخ كاتيوشا وتوزيعها على هذه المواقع لأن هذا العدد كاف وثانياً لإشغال القبب الحديد
lebanon 24
22/09/2024 13:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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